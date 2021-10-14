Dünyanın en uzun kadını

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Geçtiğimiz mayıs ayında ölçümleri yapılan Gelgi, tescil belgesini geçtiğimiz günlerde aldı. 24 yaşındaki Gelgi, 2014 yılında da “dünyanın yaşayan en uzun boylu ergeni” unvanını elde etmişti. Gelgi, boyunun hızla uzamasına sebep olan ve çok nadir görünen Weaver sendromundan mustarip. Bu sendrom nedeniyle genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Gelgi, kısa süreliğine de olsa yürüteç yardımıyla yürüyüşe çıkabiliyor. Sokakta kendisini gören insanların şaşkınlık yaşadığını belirten Rümeysa Gelgi, yine de insanların kendisine karşı nazik ve yardımsever olduklarını söylüyor.

‘AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR’

Guiness Rekorlar Kitabı’na kaydının ardından açıklamalarda bulunan Gelgi, 2014’te ilk kez rekorlar kitabına girmesinden bu yana bu platformu kendisi gibi nadir hastalıklara sahip olan insanlarla ilgili toplumu bilgilendirmek için kullanmaya çalıştığını söyledi. “Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir” diyen Gelgi, “Bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap” diye konuştu. Öte yandan dünyanın en uzun boylu erkeği unvanı da 2 metre 51 santimetrelik boyuyla yine bir Türk olan Sultan Kösen’e ait.