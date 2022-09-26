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Dünyanın en uzun insanına ziyaret

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#Sultan Kösen#Guinness Rekorlar Kitabı#Mardin
Dünyanın en uzun insanına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:00

Dünyanın yaşayan en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2.51 metrelik Sultan Kösen, Mardin Derik’te Dedeköy’deki evinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Mardin’e gelen birçok kişi bir saat uzaklıktaki Sultan Kösen’in evine gidiyor.

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Mardin Fotosafari jürisinde yer alan Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel ve Foto Muhabirleri Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan gibi isimler de Sultan Kösen’i evinde ziyaret etti. 40 yaşındaki Kösen, boyunun dünya rekoru olarak kayda geçmesinin ardından 127 ülke gördüğünü şimdi evinde mutlu olduğunu söyledi. 4 yıl süren tedavisi süresince Ankara’da kaldığını da anlatan Kösen, 2013 yılından bu yana ailesi ile birlikte Dedeköy’de yaşıyor.

EVDE HER ŞEY BOYUNA GÖRE

Sultan Kösen’in evi ise boyuna göre özel olarak dizayn edilmiş. Evin tavanı Sultan Kösen’e göre yüksek olarak inşa edilmiş, kapıları, yatağı, tuvaleti, banyosu özel olarak yapılmış. Köyünde tarımla ilgilendiğini söyleyen Sultan Kösen, “Burası dünyanın en bereketli toprakları. Yılda iki ürün alıyoruz. Buğday ardından mısır ekiyoruz. Ama çok üzgünüm ki GAP suyu burada henüz verilmedi. Dolayısıyla TEDAŞ elektriği ile sondaj kuyuları sayesinde sulama yapabiliyoruz. Elektrik borçları çok fazla. Evdeki traktör, tarla, kardeşimin evi, babamın arabası hacizli. Köydeki 30 hanenin 25’i bizimle aynı hacizlerle boğuşuyor. Bir beyin ameliyatı geçirdim ve bu zamanda da zorlandım. İlaçlarımı bulamıyordum. Geçen sene bir ay ilaç kullanmadım ölümden döndüm” sözleriyle dert yandı.

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AYAKKABIM 61 NUMARA

27.5 santimetreyle yeryüzünün en büyük ellerine sahip Sultan Kösem, “Büyük olmak zor iş. Ayakkabım 61 numara, ayakkabı değil çorap bile özel yapılıyor. Su bardağı tutuyorum elimde kayboluyor. Elim Madame Tussaud Müzesi’nde sergileniyor. Kafanı tutayım da öyle fotoğraf çektirelim” diye espri yaptı.

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#Sultan Kösen#Guinness Rekorlar Kitabı#Mardin

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