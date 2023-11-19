Dünyanın aradığı uyuşturucu baronuna İstanbul’da böyle diz çöktürüldü

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HER şey, Eylül 2020’de Atlantik Okyanusu’nda bir yelkenli teknede 34 milyon Euro’luk kokain yakalanmasıyla başladı. 3 Hırvat vatandaşı gözaltına alınmıştı. Üç Hırvat’ın sorgulamaları ve bağlantıları üzerine yapılan araştırma, küresel bir uyuşturucu karteline uzandı. Kartel, Hırvatistan merkezli hareket ediyordu ancak büyük bir gizlilik içinde faaliyet yürüttükleri için yönetim kadrosunun deşifresi uzun zaman alacaktı.

SPOR SALONLARIYLA GÖLGELEDİ

Kartelin başı Nenad Petrak’tı. Hırvatistan’da Solina Boks Kulübü ve ‘Boxing Promotion Salon’un sahibiydi. Ayrıca Zagrebli ‘Ersa Adriatic’ inşaat şirketinin de yönetim kurulu başkanıydı. Ülkesinde spor dünyasında tanınmış bir isimdi, saygı görüyordu. Adı zaman zaman uyuşturucu konularında geçse de bu iddialar bir türlü ete kemiğe bürünmüyordu.

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Rezidansta yakalanan Petrak, Hırvatistan tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan da aranıyordu.

FİTNESS EĞİTMENİ YAKALATTI

Bu bağlantının ilk sinyali spor salonunda fitness eğitmeni olan Mejra D.’nin kokainle yakalanması oldu. Spor salonunda çalışan başka biri de aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı. Bu yakalamalar Hırvatistan’da şok etkisi yarattı. Çocukların gönderildiği spor salonlarında uyuşturucu satışı yapılması büyük tepkilere neden oldu. Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi de (USKOK) İnterpol’le birlikte yaptıkları araştırmalarda Nenad Petrak’ın Atlantik’te yakalanan kokainle bazı bağlantılarına da ulaşmıştı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Yapılan araştırmada, Nenad Petrak’ın Avrupa’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin başı olduğu delillerine ulaşılıyordu. Başında bulunduğu kartel, Güney Amerika’dan tonlarca kokain getiriyor ve bütün Avrupa’ya dağıtıyordu.

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Petrak’ı ele veren spor salonunda çalışan fitnes eğitmeni Mejra D.’nin kokainle yakalanması oldu.

ATLANTİK’TEN ÜSKÜDAR’A

- USKOK’a göre, Petnak’ın sağ kolu Jerko Radic’ti (42). 2010 yılında yakalanan Rijekalı uyuşturucu çetesinin üyesiydi. Cinayet ve uyuşturucudan hüküm giymişti. Petrak’la ilgili Almanya da yoğun bir araştırma içine girmişti. Çünkü en fazla sevkıyat yaptığı ülkelerden biri Almanya’ydı. Bu ülkedeki bağlantıları da bir bir ortaya çıkarıldı. Petrak’ın kurduğu uyuşturucu ağı, 9 ülkede etkin şekilde faaliyet içindeydi. Nenad Petrak’ın kartelinin üyelerinin adres ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından İnterpol koordinesinde geçen aylarda Avrupa çapında ‘Adriatica Operasyonu’ başlatıldı. Nenad Petrak bulunamadı ama çok sayıda adamı yakalandı ve hapse atıldı. Kendisi ise yapılan hiçbir baskında bulunamadı. Nenad Petrak’ın Hırvatistan’da bir cinayete de karıştığının anlaşılması üzerine hakkında bu konuyla ilgili de İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

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2802 NUMARALI ODADA

Nenad Petrak’ın ‘Adriatica Operasyonu’nun başlamasının ardından Hırvatistan’dan kaçtığı belirlendi. Türkiye’ye kaçtığı yönünde bazı bilgilere ulaşılınca Türk Emniyeti harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. İnterpol’den elde edilen bilgiler ışığında Nenad Petrak’ın İstanbul’a geldiği ve Üsküdar’da bir rezidansta kaldığı bilgilerine ulaşıldı. Nenad Petrak’ın 2802 numaralı odada kaldığı netleşince ‘Kartel 2’ adı verilen operasyon için karar alındı. Özel harekât polisleri desteğinde rezidansa baskın düzenlendi. Nenad Petrak kaldığı odada yakalanarak diz çöktürüldü ve ters kelepçelendi. Daha sonra da işlemleri için emniyete götürüldü. Petrak’ın odasında yapılan aramalarda da yüklü miktarda para ele geçti.

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BAKAN DUYURDU

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek” dedi.

İSTANBUL’DA YAKALANAN 8’İNCİ BARON

- ‘Kompanio Bello’ kartelinin lideri Dritan Rexhepi de 10 Kasım 2023 günü İstanbul’da ‘Kartel’ operasyonuyla yakalanmıştı.

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- Uluslararası uyuşturucu kaçaklığı suçlamasıyla İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Comanchero motosiklet çetesi lideri ‘Reis’ lakaplı Hakan Ayık ve adamları 2 Kasım 2023 günü İstanbul’da yakalandı.

- Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan ‘Boris’ takma adlı Sırp asıllı Zeljko Bojanic, 6 Kasım 2022 günü Sarıyer’de gizlendiği evde yakalandı. İnterpol kırmızı bültenle arıyordu.

- İsrail’de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Omre Oda, 16 Mart 2022 günü Şişli’de sevgilisiyle gizlendiği evde yakalandı.

- İntepol tarafından kırmızı bültenle aranan Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac’ın liderlerinden ‘Amiço’ kod adlı Milan Vujotiç, 29 Eylül 2022 günü İstanbul’da yakalanan baronlar arasına katıldı.

- Sırp Skaljari çetesinin elebaşı Jovan Vukotiç’iMecidiyeköy’de infaz ettiren rakip Kavac çetesi yöneticileri Karadağlı Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, 21 Eylül 2022 günü Jovan Vukotiç’i öldüren adamlarıyla birlikte İstanbul’da yakalandı.

- Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın sağ kolu, kırmızı bültenle aranan ‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan, 26 Haziran 2023 günü yatla kaçma planı yaparken çete üyeleriyle yakalandı.