Dünya çocuklarına Türk masalları

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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2019 yılında Türk Masal Külliyatı (TÜMAK) Projesi’ni başlattı. Türk halk bilimi alanında çalışan akademisyenlerin yer aldığı projede, Türk kültürünün İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar tüm masal birikiminin bir araya toplanması amaçlandı.

6 BİN MASAL İNCELENDİ

Geliştirilen yazılımla 1 yıl içinde 6 bin masal veri tabanına yüklendi. Ardından bu masallar uzmanlar tarafından tek tek değerlendirilerek elemeye tabii tutuldu. Masallar, çocukların kazanması gereken davranış ve becerilere göre belirlendi. Son 200 yıldır nesillerin Batı masallarıyla yetiştiğini dile getiren Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, çocukların kendi kültürlerine ait masalları da bilmeleri gerektiğini söyleyerek yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

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ÜCRETSİZ ERİŞİM

“Çocuklar Grimm, Andersen ve La Fontaine masallarını okuyarak büyüdü. Ancak artık çocukların toplumumuza ait masallarla büyümesi ve yetişmesi gerektiğini düşündük. Yaptığımız araştırmalar sonucunda büyük bir masal zenginliğimiz olduğunu ortaya çıkardık. ‘Çağın getirdiği teknolojiyi kullanarak bu masalları tüm dünya çocuklarıyla buluşturalım’ dedik ve ücretsiz olarak kullanılabilen bir mobil uygulama hazırladık. Böylece Türk masalları ilk kez 6 farklı dile çevrildi. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerine çevrilen masallar, diğer ülkelerdeki çocuklar tarafından da uygulama üzerinden kolaylıkla dinlenebilecek. Masal ithal eden bir ülkeden, masal ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz.”

Dr. Zeki Eraslan

ŞİVESİYLE SESLENDİRİLDİ

İlk aşamada uygulamaya veri tabanında yer alan 6 bin masaldan 25’ini seçip ekledik. Ardından bu masalların hem İstanbul Türkçesi hem de 7 bölgeden seçilen 21 ilin kendine özgü yöresel dili ile seslendirilmesini sağladık. Seslendirmeler yörede yaşayan tiyatrocu, seslendirme sanatçısı ve akademisyenler tarafından yapıldı. İkinci aşamada ise masalları uygulamadaki haritada ilgili bölgenin olduğu alana yerleştireceğiz. Çocuklar hangi bölgeye ait masalı dinlemek istiyorsa harita üzerinden o bölgeyi seçebilecek. Böylece çocuklar ülke turuna da çıkmış olacak. Ayrıca uygulamaya illere ait simgeler ve müzikler de ekleyeceğiz. Önümüzdeki yıl uygulamada toplam 200 masal olacak.

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81 İLDEN TOPLANDI

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında Türk Halk Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Masalların 81 ilden toplanması noktasında da bursiyerlerden destek alınıyor. Ayrıca masal.gov.tr adresi üzerinden isteyen herkes masalını yükleyebiliyor. Bu masallar da uzmanlar tarafından incelendikten ve masalı yükleyen kişiye telif hakkı ödendikten sonra ‘Masal Masal Türkiye’ mobil uygulamasına dahil edilebiliyor.