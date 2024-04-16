Dünürler ölüme birlikte gitti: 4 ölü

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Otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin sürücüsü Erdinç Atılgan olay yerinde, eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti hastanede hayatlarını kaybetti. Sazboğa çiftinin iki kızından büyük olanının Muğla Milas’ta evli olduğu, diğerinin ise Atılgan çiftinin oğullarıyla sözlü olduğu belirtildi. Kazanın, Sazboğa çiftinin dünürleri olan Atılgan çiftiyle birlikte Milas’taki dünürlerinden bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi.

KAZAYI UCUZ ATLATTILAR: 22 YARALI

Malatya’da Yaşar Mendeş’in kullandığı 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde aynı yönde seyreden Cihan Menek’in kullandığı 34 VT 1689 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ÖNCE YAYAYA SONRA TIR’A ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Kırıkkale’de dün sabah saatlerinde, Şinasi Çağrı O. (31) kontrolündeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, önce yol kenarında bekleyen Galender K.’ye, ardından park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralanırken, otomobilde bulunan Seydihan Balcı (31) hayatını kaybetti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Galender K.’nin durumunun ağır olduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.