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Dünürler ölüme birlikte gitti: 4 ölü

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#Aydın#Malatya#Kırıkkale
Dünürler ölüme birlikte gitti: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:00

Aydın Didim’de önceki gün İstanbul seferi yapan A.İ. yönetimindeki Varan firmasına ait 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsü, Erdinç Atılgan (45) yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobille çarpıştı.

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Otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin sürücüsü Erdinç Atılgan olay yerinde, eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti hastanede hayatlarını kaybetti. Sazboğa çiftinin iki kızından büyük olanının Muğla Milas’ta evli olduğu, diğerinin ise Atılgan çiftinin oğullarıyla sözlü olduğu belirtildi. Kazanın, Sazboğa çiftinin dünürleri olan Atılgan çiftiyle birlikte Milas’taki dünürlerinden bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi. 

KAZAYI UCUZ ATLATTILAR: 22 YARALI

Malatya’da Yaşar Mendeş’in kullandığı 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde aynı yönde seyreden Cihan Menek’in kullandığı 34 VT 1689 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ÖNCE YAYAYA SONRA TIR’A ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Kırıkkale’de dün sabah saatlerinde, Şinasi Çağrı O. (31) kontrolündeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, önce yol kenarında bekleyen Galender K.’ye, ardından park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralanırken, otomobilde bulunan Seydihan Balcı (31) hayatını kaybetti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Galender K.’nin durumunun ağır olduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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#Aydın#Malatya#Kırıkkale

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