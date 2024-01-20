Dron cezaları AYM’den döndü

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasanın “İnsansız Hava Araçları” maddesinde yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

Karara göre Bayburt Sulh Ceza Hakimliği, bir vatandaşa dron uçurduğu gerekçesiyle kesilen idari para cezasının iptali için açılan davada, dayanak kanun olan Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 144/9 fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için AYM’ye başvurdu. İtiraz konusu kuralda, 1000-10 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2023’te insansız hava araçlarına idari para cezası verilmesini öngören bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle oybirliği ile iptal ederken “Kuralda, yaptırıma konu olacak Genel Müdürlüğün insansız hava araçları ile ilgili yapacağı düzenlemelere ilişkin açık ve belirgin bir alan çizilmemekte, böylece idareye sınırları belirli olmayan bir düzenleme yetkisi verilmektedir” dedi.