Drift yüzünden 300 bin lira ceza yiyip ehliyetine el konulmuştu... 1 yıl sonra feci kazada hayatını kaybetti

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Kaza, dün sabah ilçenin İnkur Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Türk’ün kontrolünü yitirdiği 52 AK 090 plakalı kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücü Türk ile yanındaki annesi Emine Türk, Ali Cuni ve Dursun Cuni yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Metin Türk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılarına tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

GEÇEN YIL 300 BİN TL CEZA KESİLMİŞ

Metin Türk’ün sosyal medyadan aracıyla yaptığı drift görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı. Türk’e, geçen yıl farklı tarihlerde drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 300 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. Metin Türk’e, son olarak 2023 yılının haziran ayında 4’üncü kez dirift yaptığı gerekçesiyle 72 bin 100 TL para cezası uygulandığı ve ehliyetine süresiz el konulduğu belirtildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

İlçede galericilik yapan Metin Türk’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tekkiraz Mahallesi’ne götürüldü. Türk, öğle vakti Kabadirek Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.