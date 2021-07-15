DP Genel Başkanı Uysal'dan 15 Temmuz mesajı: Tarihin en acı günlerinden biri...

Uysal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'da bir çetenin doğrudan doğruya eline silah alıp milleti katletmeye yeltendiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Bugün tarihimizin şüphesiz en acı günlerinden birinin yıl dönümü. 15 Temmuz teşebbüsü, 27 Mayıs ve 12 Eylül'ün yarattığı toplumsal ve siyasal travmadan kurtulmak için yıllar boyu verilmiş emekleri adeta zayi etmiştir. Ülkenin gördüğü en büyük suç teşekkülünün alenileştiği, yıllar boyu itibar suikastı yapan bir çetenin doğrudan doğruya eline silah alıp milleti katletmeye yeltendiği bir günün yıl dönümüdür bugün."



Şehitleri rahmet ve minnetle anan Uysal, "Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ediyor ve umursamayacaklarını bilsek de dün için önlem olanın, bugünkü sıkıntılara ilaç olacağını, yani demokrasinin ve adaletin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara