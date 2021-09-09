Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet yanıtladı!

Dövme yaptırmak, bedeninde hayata dair bir iz bırakmak, sevdiklerine sevgisini göstermek, hayat felsefesi, hatta hayvan simgeleri gibi pek çok şekilde yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanında uzun yıllar öncesinden beri dövme yaptırmanın günah olup olmadığı da tartışılır. Dövme yaptırmak konusunda Diyanet’in cevabı…

Dövme yaptırmak günah mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun resmi sitesinde dövme yaptırmayla ilgili gelen sorulara verdiği yanıt ise şu şekilde:

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119).

Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).

Dövme gusül ve abdesti geçirir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dövme abdest geçirir mi sorusuna yanıtı ise, "Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur" şeklindedir.

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