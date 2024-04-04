Döşemealtı ve Akseki itirazlarına Antalya İl Seçim Kurulu'ndan ret

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Döşemealtı'nda CHP'den Menderes Dal'ın 97 oy farkıyla kazandığı seçime yönelik AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı'nın, İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraza verilen red kararına karşı Antalya İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz da reddedildi. Döşemealtı AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Kaya'nın geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik İlçe Seçim Kurulu'nun red kararına karşı yaptığı itirazı, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre, somut delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazlarının incelenmeyeceği, dilekçede oy pusulasındaki geçersizlik nedenin belirtilmediği, itiraz dilekçesine herhangi bir delil eklenmediği gibi nedenlerle reddedildi. Bu kararla birlikte CHP'li Menderes Dal'ın belediye Başkanlığı da kesinleşti.

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AKSEKİ DE KESİNLEŞTİ

Diğer yandan Ak Parti'nin 18 oy farkıyla kaybettiği Akseki İlçesi'nde de yapılan itiraz reddedildi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Akseki'de ise oyların 40 sandıkta tekrar sayılmasıyla ilgili talebin İlçe Seçim Kurulu'nda kabul edildiği, ancak yaptıkları itiraz neticesinde İl Seçim Kurulu'nca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre, somut delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazlarının incelenmeyeceği, dilekçede oy pusulasındaki geçersizlik nedenin belirtilmediği, itiraz dilekçesine herhangi bir delil eklenmediği gibi nedenlerle kaldırıldığını açıkladı. Arı, “Çünkü usule uygun bir uygun bir karar değildi" dedi.

CHP 16 İLÇEYİ KAZANDI

Antalya'nın sadece Döşemealtı ve Akseki ilçelerindeki belediye başkanlığı seçimlerine yönelik yapılan itirazların da karara bağlanmasıyla sonuçlar da kesinleşti. Buna göre CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçeden 16'sını kazandı. AK Parti 2 ilçede, Demokrat Parti ise 1 ilçede belediye başkanlığı kazanmış oldu.

YENİ BAŞKANLAR ŞUNLAR

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleşen sonuçlarına göre Antalya'daki yeni dönem belediye başkanları şöyle:

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (CHP)

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça (CHP)

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım (CHP)

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik (CHP)

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (CHP)

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal (CHP)

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk (CHP)

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi (CHP)

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz (CHP)

Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen (AK Parti)

İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen (AK Parti)

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan (CHP)

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu (CHP)

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz (CHP)

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (CHP)

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (CHP)

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu (DP)

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal (CHP)

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara (CHP)

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)