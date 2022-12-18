Dolu savar gÃ¼n geÃ§tikÃ§e yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor ama Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu tepki gÃ¶sterdi: Bilim dÄ±ÅŸÄ± DÃ¼nya bize gÃ¼lÃ¼yor

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TÃ¼rkiye'de 2018 yÄ±lÄ±nda ilk kez Van'da dolu Ã¶nlemi olarak Ã¼retilen 'dolu savar' gÃ¼n geÃ§tikÃ§e il il yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Ãœreticiler, makinanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 kilometrelik mesafede yukarÄ± pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ gazla birlikte Ã§Ä±kan sesle de dolunun yere yaÄŸmur olarak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ediyor. Anadolu'da bir Ã§ok belediye de dolu savar iÃ§in sipariÅŸ verdiÄŸini aÃ§Ä±klÄ±yor.

Ancak Ä°TÃœ Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ±, Afet YÃ¶netimi EnstitÃ¼sÃ¼ ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, 'dolu savar' adlÄ± cihazÄ±n bilim ve akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± bir mucize arayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, dolu Ã¶nlemi olarak tarÄ±m sigortasÄ± yaptÄ±rÄ±lmasÄ±, bahÃ§elere de dolu aÄŸÄ± kurulmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

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"TAMAMEN UMUT TACÄ°RLÄ°ÄžÄ°"

Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, "dolu savar iÅŸi Bulgaristan'da yapÄ±lÄ±yor ama, meteorolojinin, bilimin en ileri olduÄŸu Ã¼lke Amerika. GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde dolu savar diye bir ÅŸey yok. Dolu savar fotoÄŸraflardan gÃ¶receÄŸiniz gibi, uzun boru gibi bir ÅŸey. YaÄŸÄ±ÅŸÄ± havalarda kamyon lastiÄŸinin patlamasÄ± gibi ses Ã§Ä±karÄ±yor. Bu ses gÃ¼ya 10 kilometre Ã¶tede bulutun iÃ§indeki dolu tanelerini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor. Etilen gazÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Makine 10 kilometreden doluyu gÃ¶rÃ¼yor, etilen gazÄ± ile de dolu yaÄŸmura Ã§evriliyormuÅŸ. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? Buradan oraya etilen gazÄ± gÃ¶nderiyorsunuz, o gaz havada daÄŸÄ±lmadan nasÄ±l gidecek? Tamamen umut tacirliÄŸi. Ben bir atmosfer bilimcisi ve bu konuda Amerika'da doktora yapmÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye'de uzun yÄ±llar bulut yaÄŸÄ±ÅŸ fiziÄŸi dersi vermiÅŸ biri olarak, uzaktaki borudan Ã§Ä±kan 'Ã§uf Ã§uf' seslerinin ya da iddia edilen gazÄ±n bÃ¶yle bir ÅŸey yapmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Doluyu nasÄ±l engellediÄŸinin hiÃ§bir anlamÄ± yok. DiÄŸer yandan; 'Efendim bu makina olmasaydÄ± bu dolu daha bÃ¼yÃ¼k yaÄŸacaktÄ±' deniyor. YalanlarÄ±n sonu yok. Bulutun iÃ§erisindeki gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ doluyu engelleyemiyor ama 5-10 kilometredeki araba lastiÄŸi patlama sesi mi doluyu engelliyor? Bunu bazen araba fabrikalarÄ± da alÄ±p koyuyor. Bunu imaj iÃ§in kullanÄ±yorlar BakÄ±n bizde dolu Ã¶nleme makinasÄ± var, bizim arabalarÄ±mÄ±zda dolu hasarÄ± olmaz diyorlar. Ama onlarÄ±n da arabalarÄ±nda hasarlar oluyor, burada bir algÄ± oyunu var. GerÃ§ekten bu teknoloji Ã§alÄ±ÅŸsaydÄ±, Amerika ve Avrupa'da hiÃ§bir bahÃ§eyi dolu vurmazdÄ±, zarar gÃ¶rmezdi" diye konuÅŸtu.

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"BAKANLIÄžI Ä°KNA ETMÄ°ÅžLER, ONLAR DA BUNU KURDURUYORLAR, AKIL DIÅžI BÄ°ZE YAKIÅžMIYOR"

Prof. Dr. KadÄ±oÄŸlu, dolu savarlarÄ±n giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek, "AkÄ±ldÄ±ÅŸÄ±, mucizevi arayÄ±ÅŸlardayÄ±z. Dolu makinasÄ±nÄ± Van'da bir Ä°ranlÄ± Ã¼retip satÄ±yor. Bunun maaliyeti, doluyu Ã¶nledim diye sanÄ±p baÅŸka Ã¶nlem almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman oluyor. Mesela dolu Ã¶nleme aÄŸlarÄ± var. Ä°nsanlar onlarÄ± yapmÄ±yor, bunu koyunca doluyu bununla engelleyeceklerini sanÄ±yorlar. DolaylÄ± olarak bir maaliyet oluyor. Elektrik harcÄ±yor, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yapÄ±yor. ÅžÃ¶yle bir problem var, bu makinayÄ± koyduklarÄ± yerlerdeki vatandaÅŸ huzursuz oluyor. BirÃ§ok ÅŸikayet geliyor bize. Her gÃ¼n kaymakamlÄ±klardan baÅŸvuru oluyor. Dolu makinasÄ± konulan yerlere belli bir sÃ¼re yaÄŸmur yaÄŸmayÄ±nca, oradaki halk bu makinanÄ±n yaÄŸmuru da engellediÄŸine inanÄ±yor. Bu iÅŸin akÄ±l ve mantÄ±kla alakasÄ± yok. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na da ikna etmiÅŸler, onlara da bunu kurduruyorlar. Bu bilim dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey ve bize hiÃ§ yakÄ±ÅŸmÄ±yor. DoÄŸanÄ±n bir bahÃ§Ä±vanÄ±dÄ±r dolu. Ormanlardaki Ã§Ã¼rÃ¼k bitkileri, dallarÄ± kÄ±rar ve temizler. Ama bahÃ§elerde dolu tarÄ±ma Ã§ok zarar verir. Dolu tarÄ±mda oldukÃ§a zararlarÄ± olan bir meteorolojik olay. Bunun Ã§aresi ise tarÄ±m sigortasÄ±dÄ±r, baÄŸlarÄ±n bahÃ§elerin Ã¼zerine dolu aÄŸÄ± kuracaksÄ±nÄ±z. Åžu an dÃ¼nya bize gÃ¼lÃ¼yor, alay konusu oluyoruz" dedi.

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