Dolmuşta açık kapı dehşeti! Kız çocuğu ölümden döndü

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Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi.

Tarla, kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen Tarla, inmek için adımını attı ve düşerek yola savruldu. Tarla’nın düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Buse Tarla'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan Tarla'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.