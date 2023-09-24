×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dolmuşta açık kapı dehşeti! Kız çocuğu ölümden döndü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Dolmuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 15:43

Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu, kapısı açık dolmuştan inmeye çalışırken ölümden döndü. Okuldan eve dönen Buse Tarla (13), hareket halindeki kapısı açık dolmuştan düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. 

Dolmuşta açık kapı dehşeti Kız çocuğu ölümden döndü

Tarla, kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen Tarla, inmek için adımını attı ve düşerek yola savruldu. Tarla’nın düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dolmuşta açık kapı dehşeti Kız çocuğu ölümden döndü

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Buse Tarla'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan Tarla'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dolmuşta açık kapı dehşeti Kız çocuğu ölümden döndü
Önlem amacıyla 1 gün hastanede tedavi olan Tarla, daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Dolmuş

BAKMADAN GEÇME!