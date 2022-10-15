Doktoru ezen sürücü tutuklandı! 'Önüme kedi çıktı'

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İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Dr. Buğra Kaan Yücebaş (26), önceki sabah Ataşehir’de babasının dükkânının önünde oturuyordu. Bu sırada hızla gelen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, kaldırıma çıkarak Dr. Yücebaş’a çarptı ve duvara sıkıştırdı. Genç doktor, olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri plakadan yola çıkarak kamyonetin sahibine ulaştı. Kamyoneti, ruhsat sahibinin dükkânında çalışan Adem U.’nun kullandığı tespit edildi. Adem U. kazanın olduğu gün polise teslim oldu.

‘YÜZÜMÜ KAPATTIM’

Adem U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kazayı şöyle anlattı: “Patronun oğlu B.Y. benden boş kasaları hale götürmemi istedi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığını biliyordu. Kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırınca kamyonet kaydı. Frene bastım ama durduramadım. Yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O an ki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve Emniyet’e giderek teslim oldum. Olay nedeniyle çok pişmanım.”

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Adem U., ifadesinin ardından, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dr. Buğra Kaan Yücebaş için Üsküdar Şakirin Camisi’nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Cengiz, anne Nurcan ile kardeşler Barış ve Berkcan Yücebaş taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Yücebaş’ın hocası Prof. Dr. İlhan Asya Tanju “Tıp fakültesi’nden bu yıl mezun olmuştu. Her zaman insanlara karşı saygılıydı. Buğra’yı sevmeyen bir kişi tanımıyorum. 17 yaşındaki bir delikanlıya arabayı verenler sorumludur. Bu bir kaza değildir” açıklamasında bulundu.