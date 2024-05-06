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Doktorların kavgasına hapis istendi

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#Dr. Ömer E.#Meral D.#Doktor
Doktorların kavgasına hapis istendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Ömer E. ile doktor Meral D., 6 yıl önce iş nedeniyle tanıştı. İddiaya göre Meral D., 16 Mart 2023’de doktor Ömer E.’nin görev yaptığı polikliniğe geldi.

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Ömer E.’nin hastaları muayene ettiğini ve işinin olduğunu söylemesine rağmen Meral D., “Seninle özel görüşeceğim. Bütün hastaların bitsin hepsini bekleyeceğim” dedi. Doktor Ömer E.’nin, “Hasta ile ilgili benle görüşeceğin özel bir şey olamaz, şimdi söyle” demesi üzerine Meral D., kendisinin yine de bekleyeceğini söyledi. Meral D. tüm hastalar çıktıktan sonra odaya girerek kapıyı kapattı. Odada yaşanan olayların ardından 2 doktor da savcılığa suç duyurusunda bulunarak birbirlerinden şikâyetçi oldu. Dr. Ömer E., savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, meslektaşının kendisini ve eşini öldürmekle tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu öne sürdü. Dr. Meral D. ise Ömer E.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu ve kendisine şiddet uygulayarak ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Her iki doktorun birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

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BİRİNE 4 DİĞERİNE 3 YIL

Savcılık, doktor Meral D.’nin, Ömer E.’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Doktor Ömer E.’nin ise Meral D.’ye yönelik ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İki doktorun hem müşteki hem sanık olarak yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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#Dr. Ömer E.#Meral D.#Doktor

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