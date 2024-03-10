Haberin DevamÄ±

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde baÅŸhekim yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Acil TÄ±p UzmanÄ± Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'Ä± ziyaret etmek iÃ§in Adana'ya geldi.

1 yÄ±l Ã¶nce astsubay eÅŸi SeÃ§kin ErgÃ¼'den boÅŸanan Feray Balkan, Ã§ocuklarÄ± Asya (12) ve oÄŸlu AliÅŸ (4) ile gezdikten sonra annesinin evine dÃ¶ndÃ¼. Ã‡ukurova ilÃ§esi GÃ¼zelyalÄ± Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardÄ±ndan eski eÅŸinin binaya girdiÄŸini fark etti.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n asansÃ¶re bindiren Balkan, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda eski eÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. ErgÃ¼'nÃ¼n beylik tabancasÄ± ile vurduÄŸu Balkan hayatÄ±nÄ± kaybetti, ÅŸÃ¼pheli olay yerinden kaÃ§tÄ±.

Haberin DevamÄ±

YAKALANIP, TUTUKLANDI

KaÃ§an ÅŸÃ¼pheli polis ekiplerince yakalanÄ±rken, Ã§iftin ÅŸiddetli geÃ§imsizlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle boÅŸandÄ±klarÄ± belirtildi. Ä°ÅŸlemleri sonrasÄ± SeÃ§kin ErgÃ¼ tutuklanÄ±rken, olaya iliÅŸkin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Balkan'Ä±n 2 Ã§ocuÄŸu ile apartmana giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, hemen ardÄ±ndan eski eÅŸinin de binaya girdiÄŸi, ardÄ±ndan apartmandan Ã§Ä±kan ErgÃ¼'nÃ¼n cep telefonu ile konuÅŸtuÄŸu anlar, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer aldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rerken, Feray Balkan'Ä±n cenazesinin otopsi iÅŸlemleri sonrasÄ± bugÃ¼n topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi.Â

Â