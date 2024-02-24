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Diyarbakır’da petrol kuyusundaki patlamada hayatını kaybeden işçiye veda

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#DİYARBAKIR#İşçi#Petrol
Diyarbakır’da petrol kuyusundaki patlamada hayatını kaybeden işçiye veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 15:30

Diyarbakır'da TPAO'ya ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle çıkan patlamada ölen işçi İhsan Tunar’ın (30) cenazesi toprağa verildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 2’nci derecede yanık olan işçi Veysel Sert’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Olay, dün Silvan ilçesi Kırsal Duru Mahallesi’nde “Duru-1” petrol kuyusunda sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, işçilerden İhsan Tunar yaşamını yitirdi, Veysel Sert (44) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulenin üzerinde bulunan 1 işçi patlamanın ardından merdivenlerden inmeye çalışırken, alevler her yanı sarıyor.

KAZA YAPAN İŞÇİNİN AİLESİ TABURCU EDİLDİ

Patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar’ın yakınlarının bulunduğu Ş.T.’nin kullandığı 38 AFU 743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolu 64’üncü kilometresinde devrildi. Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

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Diyarbakır’da petrol kuyusundaki patlamada hayatını kaybeden işçiye veda

İŞÇİ İHSAN TUNAR DEFNEDİLDİ

Tunar’ın cenazesi, otopsinin ardından Eğil ilçesi kırsal Baysu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Patlamada ağır yaralanan Veysel Sert’in ise vücudunda 2’nci derece yanık oluştuğu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası ifadesi alınan saha çalışanları da serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır’da petrol kuyusundaki patlamada hayatını kaybeden işçiye veda

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#DİYARBAKIR#İşçi#Petrol

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