×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, iki yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Mahalle Bekçisi#Silahlı Saldırı
Diyarbakırda mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, iki yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 16:00

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üst araması yapmak isteyen çarşı ve mahalle bekçilerin üzerine doğru silahla gelen 3 şüpheliden 1'nin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, 1'i bekçi, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. 6 çarşı ve mahalle bekçisi yaya devriyesi sırasında 547'nci Sokak'ta bir aracın etrafında 3 kişinin birbirine bağırarak konuştuğunu gördü. Bekçiler üst araması yapmak istedikleri sırada, başka 3 kişinin silahla kendilerine doğru geldiklerini fark etti. Bekçiler 'dur' ihtarında bulunurken, şüpheliler ikaza uymadı. Bunun üzerine bekçiler, havaya uyarı ateşi açtı. Kaçan şüphelilerden 1'nin ateş etmesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden Ahmet Demirel, M.A. ve bekçi M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Demirel kurtarılamazken, 1'i bekçi 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçarken attığı 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakırda mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, iki yaralı

Haberin Devamı

Soruşturma ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Mahalle Bekçisi#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!