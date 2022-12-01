Diyarbakır'da kadın ve erkek pazarcılar arasında gerginlik

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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1235'inci Sokak'ta kadınlara ayrılan pazar alanı, belediyenin meclis kararıyla, bir süre önce geçici olarak erkeklere de tahsis edildi. Pazartesi günü kadınların tezgah kurduğu alanda, Perşembe günü de erkeklerin Pazar kurmasına karar verildi. Bunu duyan kadınlar, gece yarısı pazar alanına gelerek, ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttu. Kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alana gelen erkeklerin pazar kurmalarına engel olmaya çalıştı. Gerginlik yaşanınca bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan da alana gelerek taraflarla görüştü. Kadınların alandaki bekleyişi sürüyor.

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Bağlar Kadın Pazarcılar Dernek Başkanı Nurdan Saltık (47), aynı yerde 2 defa üst üste pazar olamayacağını belirterek, "Diyarbakır Valiliği ve Bağlar Kaymakamlığı bu ateşe su serpsinler. Biz ekmeğimizi sahiplenmezsek elden gider" dedi.