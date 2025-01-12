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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralandı

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#Diyarbakır#Bağlar #Silahlı Kavga
Diyarbakırda iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:39

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grubun silahlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sırasında M.V. (40) adlı kadın ağır yaralandı.

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Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V. (40) adlı kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Diyarbakır#Bağlar #Silahlı Kavga

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