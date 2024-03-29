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Diyarbakır'da gasp çetesine operasyon! 1 şüpheli mutfak dolabında yakalandı

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#Diyarbakır#Gasp#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 09:47

Diyarbakır’da polisin hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik yaptığı ‘Piyon’ operasyonunda 1’i mutfak dolabında 9 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Mağdurların verdiği ifadeler üzerine merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir’de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları izlemeye alındı. 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

1 ŞÜPHELİ MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI

Şüphelilerin hırsızlık ve gasp olaylarını silahla tehdit ederek yaptığını belirleyen polis ekipleri, ‘Piyon’ ismini verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i mutfak dolabında yakalandı.

Şüphelinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Çalıntı ziynet eşyaları ise bodrum katta bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#Gasp#Operasyon

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