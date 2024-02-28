×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da feci kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Diyarbakır#Minibüs
Diyarbakırda feci kaza: 3ü ağır, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 12:07

Diyarbakır'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Diyarbakır#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!