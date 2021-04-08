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Gündem
DİYARBAKIR (AA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Diyarbakır'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Antalya'da meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E'nin, Sur'un Özekli Mahallesi'nde yaşayan hasta babasını ziyaret edeceği bilgisine ulaşıldı.
Söz konusu adrese operasyon gerçekleştiren ekipler 13 yılı aşkın süre firari olarak aranan V.E'yi yakaladı.
V.E, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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