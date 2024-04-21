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Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı

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#Sur Belediyesi#Diyarbakır#Bakan Tunç
Diyarbakır Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 16:20

Bakan Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrası DEM Parti yöneticilerinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret eden şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir.

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#Sur Belediyesi#Diyarbakır#Bakan Tunç

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