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Geri Gündem Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İşte, kazanan isimler
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Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İşte, kazanan isimler

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Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İşte, kazanan isimler

Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle uygulanan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmadığı kura çekimi, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. İşte, Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları hakkında detaylar

Başkan Münir Karaloğlu, personel alımını için bütün branşlarda toplam 19 bin 198 kişinin başvurduğunu ve en fazla müracaatın 10 bin 264 kişiyle Büyükşehir Belediyesi’ne yapıldığını belirtti. İşte, Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları listesi;

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Asil ListesiLİSTEYİ İNDİR
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DİSKİ
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KAYAPINAR BELEDİYESİ
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YENİŞEHİR BELEDİYESİ
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SUR BELEDİYESİ
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