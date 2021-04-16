Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İşte, kazanan isimler

Başkan Münir Karaloğlu, personel alımını için bütün branşlarda toplam 19 bin 198 kişinin başvurduğunu ve en fazla müracaatın 10 bin 264 kişiyle Büyükşehir Belediyesi’ne yapıldığını belirtti. İşte, Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları listesi;

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