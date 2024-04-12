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Diyarbakır- Batman karayolunda korkunç kaza! Yaralılar var

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#Diyarbakır- Batman Karayolu#Trafik Kazası#Yaralı
Diyarbakır- Batman karayolunda korkunç kaza Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 21:12

Diyarbakır- Batman karayolu karalar mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

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Diyarbakır-Bismil karayolu Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki 34 VV 5707 kapalı kamyonet, navigasyonun yönlendirmesinde sürücünün kararsız kalması üzerine aynı yönde seyir halinde olan H.E. idaresindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

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#Diyarbakır- Batman Karayolu#Trafik Kazası#Yaralı

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