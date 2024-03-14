Dışişleri Sözcüsü Keçeli: ABD’ye net mesaj verildi

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Sözcü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ABD ziyaretinde, terörle mücadele konusunda Washington’a net mesajlar verildiğini söyledi: “Onlara PKK, YPG ve FETÖ’yle ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alanlarla işbirliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin ABD’nin YPG’ye verdiği destek olduğunu aktardık. Güvenliğimizi tehdit eden yurtdışı kaynaklı bir terör örgütüne operasyon yapacaksak icazet alacağımız tek yapı BM’nin 51’inci maddesidir. Onun dışında herhangi bir uluslararası yapı veya tarafla bu konuyu ele almıyoruz. Diğer taraftan ABD’nin Irak’ta askerleri var, dolayısıyla bizim PKK’ya yönelik mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla da görüşüyüz. Ama bu izin almak, icazet almak değil.”

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KISITLAMALAR KALKABİLİR

Keçeli, yeni kurulan savunma ticareti diyaloğu mekanizması ve CAATSA yaptırımlarının ilişkisi konusunda “Bunlar iki farklı süreç, aynı konuda iki farklı süreç, daha önce Senato’da Türkiye’ye uygulanmakta olan kısıtlamalar konusunda bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlerle ayrıldığımız bir ziyaret oldu” ifadelerini kullandı.