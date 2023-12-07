Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’a gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin 11 Kasım tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti. Dışişleri Bakanı Fidan, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın ABD’nin başkenti Washington DC’yi ziyaret edecek.