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Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta... Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü

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#Hakan Fidan#Wang Yi#Gazze
Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta... Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 18:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’nin New York ketinde, Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York ketine geldi. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan’ın ayrıca TSİ 20.00’den sonra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu konulu oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta... Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü

Bakan Fidan, temasları kapsamında Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Doğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Tarıq Ahmad’ı kabul edecek.

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BAKAN FİDAN’IN GAZZE DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

Bakan Fidan, geçtiğimiz pazartesi günü İspanya’nın Barselona’da Gazze konulu Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu’na, dün ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmıştı. Söz konusu toplantılarda Gazze konusu ağırlıklı biçimde ele alınmıştı.

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#Hakan Fidan#Wang Yi#Gazze

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