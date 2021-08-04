Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Diş Protez Teknolojisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diş Protez Teknolojisi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 3 339,94829 273.094 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 305,23891 441.941 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 65 297,84054 490.251 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 12 294,87634 510.849 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 12 293,88915 517.828 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 293,33028 521.847 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 3 292,67237 526.578 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 291,79568 533.005 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 60 290,88896 539.812 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 60 290,43074 543.232 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 30 289,92523 547.152 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 5 289,50551 550.364 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 60 288,76219 556.096 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 288,25219 559.994 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 7 287,32649 567.147 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 8 286,60563 572.861 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 9 285,77893 579.439 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 285,07047 585.003 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 65 285,04758 585.190 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 75 285,01093 585.496 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 12 283,97078 593.930 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 283,23286 600.049 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 281,90865 610.898 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 11 281,45243 614.792 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 40 281,41753 615.082 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 280,94731 618.929 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 280,93233 619.060 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 280,04532 626.610 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 279,17866 634.063 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 278,56369 639.302 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 75 277,95163 644.614 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 276,55152 656.829 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 40 276,41029 658.124 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 9 275,35286 667.459 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 12 275,16495 669.191 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 275,07724 669.903 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 9 274,86006 671.813 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 273,88523 680.582 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 273,71620 682.158 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 8 273,03205 688.435 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 270,09908 715.824 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 267,82440 737.586 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 262,93837 786.330 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 251,69846 908.351 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 232,72104 1.133.919 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 230,26115 1.164.897 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 15 217,23132 1.337.577 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 216,48035 1.347.605 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 214,74175 1.371.443 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 32 212,71503 1.399.111 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 209,03537 1.450.346 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 53 208,23845 1.461.610 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 206,68288 1.483.628 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 198,98950 1.593.761 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 198,54399 1.599.765 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 196,99084 1.621.193 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46 196,48717 1.627.887 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 195,17249 1.644.776 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 193,29170 1.667.297 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 44 192,59146 1.674.929 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 189,11150 1.706.858 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 54 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 18 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 64 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli) TYT 15 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 13 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 7 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli) TYT 1

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