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Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Diş Protez Teknolojisi taban puanları kaç? İşte Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Diş Protez Teknolojisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diş Protez Teknolojisi taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|3
|339,94829
|273.094
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|305,23891
|441.941
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|65
|297,84054
|490.251
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|294,87634
|510.849
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|293,88915
|517.828
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|293,33028
|521.847
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|292,67237
|526.578
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|291,79568
|533.005
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|60
|290,88896
|539.812
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi (Ankara)
|TYT
|60
|290,43074
|543.232
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|30
|289,92523
|547.152
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|289,50551
|550.364
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|60
|288,76219
|556.096
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|288,25219
|559.994
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|287,32649
|567.147
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|286,60563
|572.861
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|285,77893
|579.439
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|285,07047
|585.003
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|65
|285,04758
|585.190
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|75
|285,01093
|585.496
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|283,97078
|593.930
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|283,23286
|600.049
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|281,90865
|610.898
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|281,45243
|614.792
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|40
|281,41753
|615.082
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|280,94731
|618.929
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|280,93233
|619.060
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|280,04532
|626.610
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|279,17866
|634.063
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|278,56369
|639.302
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|75
|277,95163
|644.614
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|276,55152
|656.829
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|40
|276,41029
|658.124
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|275,35286
|667.459
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|275,16495
|669.191
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|275,07724
|669.903
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|274,86006
|671.813
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|273,88523
|680.582
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|273,71620
|682.158
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|273,03205
|688.435
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|270,09908
|715.824
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|267,82440
|737.586
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|262,93837
|786.330
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|251,69846
|908.351
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|232,72104
|1.133.919
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|230,26115
|1.164.897
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|15
|217,23132
|1.337.577
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|216,48035
|1.347.605
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|214,74175
|1.371.443
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|32
|212,71503
|1.399.111
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|209,03537
|1.450.346
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|53
|208,23845
|1.461.610
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|206,68288
|1.483.628
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|198,98950
|1.593.761
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|198,54399
|1.599.765
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|196,99084
|1.621.193
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|196,48717
|1.627.887
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|195,17249
|1.644.776
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|193,29170
|1.667.297
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|44
|192,59146
|1.674.929
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|189,11150
|1.706.858
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|54
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|18
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|64
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|15
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|13
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|7
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1