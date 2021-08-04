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Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Diş Protez Teknolojisi taban puanları kaç? İşte Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Diş Protez Teknolojisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diş Protez Teknolojisi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)TYT3339,94829273.094
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT70305,23891441.941
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT65297,84054490.251
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT12294,87634510.849
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT12293,88915517.828
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT70293,33028521.847
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT3292,67237526.578
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6291,79568533.005
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT60290,88896539.812
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez Teknolojisi (Ankara)TYT60290,43074543.232
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT30289,92523547.152
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT5289,50551550.364
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT60288,76219556.096
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT70288,25219559.994
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT7287,32649567.147
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT8286,60563572.861
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT9285,77893579.439
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8285,07047585.003
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT65285,04758585.190
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT75285,01093585.496
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT12283,97078593.930
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6283,23286600.049
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5281,90865610.898
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT11281,45243614.792
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT40281,41753615.082
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6280,94731618.929
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT70280,93233619.060
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8280,04532626.610
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT70279,17866634.063
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6278,56369639.302
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT75277,95163644.614
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9276,55152656.829
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diş Protez TeknolojisiTYT40276,41029658.124
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT9275,35286667.459
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT12275,16495669.191
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8275,07724669.903
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT9274,86006671.813
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8273,88523680.582
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6273,71620682.158
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT8273,03205688.435
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT6270,09908715.824
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8267,82440737.586
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9262,93837786.330
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34251,69846908.351
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68232,721041.133.919
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51230,261151.164.897
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)TYT15217,231321.337.577
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68216,480351.347.605
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68214,741751.371.443
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT32212,715031.399.111
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30209,035371.450.346
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT53208,238451.461.610
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42206,682881.483.628
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42198,989501.593.761
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34198,543991.599.765
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34196,990841.621.193
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT46196,487171.627.887
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51195,172491.644.776
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47193,291701.667.297
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT44192,591461.674.929
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50189,111501.706.858
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT54  
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT18  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT64  
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)TYT15  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT41  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT13  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT7  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)TYT1  

 

 

 

 

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