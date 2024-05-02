Dina’nın ölümünde 3 soru işareti... Gabon’dan Karabük’e üniversitede okumaya gelmişti

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Karabük’te Filyos Çayı’nın kenarında geçen yıl 26 Mart’ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) cansız bedeni bulunmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina’nın ana yolda bir otomobilden inip koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etmişti. Cesedinde morluklar bulunan Dina’nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük’ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıkmıştı. 3 kez gözaltına alınıp salıverilen Dina’nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar ise 4’üncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Acar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘cinsel istismar’ suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

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MAHKEME HEYETİ TALEBİ REDDETTİ

Geçen pazartesi günü davanın 3’üncü duruşması görüldü. Son duruşmada genç kızın ailesinin avukatları, Dina’nın yalınayak koşarak kaçtığı apartmanda keşif yapılmasını ve soruşturma aşamasında haklarında takipsizlik kararı verilen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, aksi takdirde en azından tanık olarak mahkemede dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise talepleri reddetti. Duruşma, Dursun Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için 5 Ağustos’a ertelendi. Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, “Biri, kış mevsiminde gecenin 11’inde nasıl olur da koşarak kaçar? Bu mümkün mü? Hiç kimse öyle dışarı çıkmaz. Bu kaçışı araştırılmalı. Niye koşarak kaçtığını bulmak zorundalar. Ve neden bu kişi, orada durmuş?” ifadelerini kullandı.

Dina’nın son gecesinde bulunduğu apartmanda, zorla tutulduğunu gören tanıkların olduğunu ve tanıkların ihbarda bulunduğunu belirten avukat Büşra Altunoluk, “Dina kendisini can havliyle bodrum katından dışarı atıyor. Belki şu an hiçbirimizin atlamayacağı yüksekliklerden yola fırlıyor. Tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz ama bunun açığa çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü Dina’yı ölümüne götüren süreç aslında şu an yargılanan sanığın arabasına bindikten sonraki süreç değil. Öncesi de var. Görgü tanığı 112’yi de polisi de aradığını söylemişti. Dosyanın bizim de ısrarcı olduğumuz kısmı bodrum katında ne yaşandığından itibaren başlatılması. Bugün gelinen noktada maalesef tek sanıkla yargılama devam ediyor. O da araç sürücüsü Dursun Acar” diye konuştu.

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‘BU KİŞİLERİN YARGILAMAYA DAHİL EDİLMESİ GEREKİYOR’

Kentte fuhuş çetesiyle ilgili dedikoduların olduğunu ve Dina’nın da annesine attığı mesajlardan para karşılığı cinsel ilişki teklifi aldığını bildiklerini belirten avukat Altunoluk, şöyle konuştu: “O bodrum katında bu konularla bağlantılı bir şey yaşanmış olabilir. Orada şüpheli olarak ifadesi alınan insanlardan bir kısmı Dina’yı taciz eden insanlar. Belki baz istasyonları yakından çekiyordur ama şu bile irdelenmemiş; ‘Şüphelilerden bir tanesi neden Dina’nın bulunduğu yerin etrafında dönüp dolaşıyor?’ Bunların açığa çıkarılması, gerçekten bir ilgileri yoksa takipsizlik kararı verilmesi gerekirdi. Bu kişilerin yargılamaya dahil edilmesi gerekiyor. İtirazlarımızı yaptık, reddedildi. Üst yollara da taşıdık, o süreci bekliyoruz.”