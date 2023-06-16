Dina’nın ölüm nedeni tekrar araştırılacak

Haberin Devamı

Karabük’te Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 3’ü Gabon uyruklu 8 kişi gözaltına alınmış, Dursun Acar ise dördüncü sefer gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Dina’nın ailesinin avukatları, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan 2’nci kez otopsi yapılıp yapılmaması için görüş istedi. Üniversiteden verilen cevapta; yeniden otopsiye gerek olmadığı belirtildi. Bunun üzerine aile cenazeyi alıp Gabon’a döndü.

RAPOR TALEP EDİLDİ

Dina’nın ölüm nedeni ise Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu’nun raporunda kesin olarak belirtilemedi. Raporda, “Kişinin ölümünün suda boğulma sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği ancak suda boğulma olayının bir başkası ya da başkalarının etkisi ile mi gerçekleştiği (cinayet), kazara mı oluştuğu veya intihar mı olduğu hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Bunun üzerine avukatlar, mevcut otopsi raporu ile diğer Adli Tıp raporları doğrultusunda yeniden değerlendirme istedi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan tekrar ölüm nedeninin değerlendirilmesi için rapor talep edildi. Talep sonrası avukatlar Karabük’e gidip soruşturma savcısı ile görüştü ve rapor için gerekli belgeleri aldı.