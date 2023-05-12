Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dina'nın eşyalarını alan anne ve babası gözyaşları içinde kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#İstanbul#Polis
Dinanın eşyalarını alan anne ve babası gözyaşları içinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 11:57

Karabük'teki Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ailesi, kente gelip adliyede suç duyurusunda bulundu. Dina'nın anne ve babası, arkadaşlarından kızlarına ait eşyaları teslim aldıkları sırada gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Üniversite öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Gabonlu öğrencinin ölümü sonrası soruşturma başlatıldı. Dinabongho'nun kıyafetleri ile telefonu kriminal incelemeye alındı. Bu süreçte 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Dina'nın ölümüne ilişkin sır çözülemezken, soruşturma sürüyor.

ANKARA'DAN KARABÜK'E GEÇTİLER

Öte yandan İstanbul'da kızlarının cansız bedenini teşhis eden aile, dün de Ankara'da Gabon Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görüşmeye gitti. Buradan KARABÜK'e geçen aile, adliyeye gidip, soruşturmaya ilişkin bilgi aldı ardından kızlarının eşyalarını saklayan arkadaşlarının evine gitti.

Gabonlu öğrencinin ailesi, kızlarının kaybolduğu gün evde olan kişiler ile sohbet etti. Daha sonra anne Jessica Sandra Makemba Panga, baba Guy Serge Ibouanga ve yakınları, genç kızın eşyalarını inceleyip, gözyaşı döktü. Daha sonra tekrar adliyeye gelen aile, savcılığa ifade verip, suç duyurusunda bulundu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: 'Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz!' Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi