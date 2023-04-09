Dina için özel ekip devrede

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Karabük Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan arkadaşlarının “Dina” diye hitap ettiği Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Henüz tutuklanan olmadı. Dina’nın ölümü kayıtlara şimdilik “şüpheli ölüm” olarak geçti. Ancak cinayet şüphesi de kuvvetli.

ÖZEL CİNAYET BÜRO EKİBİ

cinayet bürosundan özel bir ekip kuruldu. Tecrübeli polislerden oluşan bu ekip Dina’nın ölümüne giden süreci ve diğer detayları araştıracak. Savcılık ayrıca istihbarat birimlerinden de ayrıntılı bir çalışma talep etti. Soruşturmada Dina’nın telefon ve baz istasyonu kayıtları da araştırıldı. Dina’nın hangi saatte tam olarak nerelerde olduğunun belirlenmesi için bu kayıtlar önemliydi. Ancak Dina’nın kullandığı hat kendi ülkesindeki bir mobil operatöre ait olduğu için baz eşleştirmesi yapılamadı. Diğer zanlıların kayıtları da inceleme altında.

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CENAZE İSTANBUL’A GELECEK

Dina’nın cesedi bulunduktan sonra ön otopsi incelemesi yapılmış ve özet bir ön rapor hazırlanmıştı. Ancak ölüm sebebini ve ceset üzerindeki diğer detayları gösteren nihai raporu Adli Tıp Kurumu hazırlayacak. Dina’nın cesedinde yapılan ilk incelemeye dair adli tıp verileri İstanbul’a gönderildi. Dina’nın cenazesi de İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na getirilecek. Rapor ise henüz tamamlanmadı. Adli Tıp süreci tamamlanana kadar da Dina’nın cenazesi Gabon’a gönderilmeyecek. Süreç tamamlanınca savcılık kararıyla CENAZE Gabon’a götürülecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. ‘Arabamda elleri kanıyordu’ diyor. ‘Arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı.’ Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabadaki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor” dedi. Şeker, D.A. hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Öte yandan polis ulaştığı yeni kamera görüntülerinde, D.A.’nın araçtan indirdiği Dina’nın peşinden gittiğini gördü. Daha önce Dina’yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., bu çelişki nedeniyle dün 3’üncü kez gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. D.A.’nın avukatları ise müvekkillerinin ifadelerinde çelişki olmadığını ve peşinen suçlu ilan edilmeye çalışıldığını söylediler.