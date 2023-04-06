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Dina çıkmazı

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#KARABÜK#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga#Filyos Çayı
Dina çıkmazı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

KARABÜK Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) sırlarla dolu ölümüyle ilgili soruşturmada Dina’nın ölümünde şüpheli olan 3’ü yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına almıştı.

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Dün 5 kişi savcılıkta, sulh ceza mahkemesine sevk edilen S.Ç., İ.Ç. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ön otopsi raporuna ilişkin 27 Mart’ta yaptığı, “Herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet ve ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği alınmıştır” açıklamasına itirazı olduğunu söyledi.

‘ÖN RAPOR YETERLİ DEĞİL’

Ölü muayene ve otopsi tutanağında bilirkişi doktorunun, “Şu anlık biz herhangi bir şekilde, ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız. Yani ön rapor yeterli değildir” notu bulunduğunu anlatan avukat Şeker, “Asli rapor çıkmamışken ve suda boğulmayla alakalı bir mevzu geçmemişken, açıklamanın Karabük Başsavcılığı tarafından yapılması kabul edilemez” dedi. 

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#KARABÜK#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga#Filyos Çayı

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