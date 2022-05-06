Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dilek Ceylan'ı öldüren nişanlısı yakalandı

#Ankara#Dilek Ceylan#İdris Nesim
Dilek Ceylanı öldüren nişanlısı yakalandı

Ankara'da ayrılmak isteyen nişanlısı 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanıp 2 çocuğuyla birlikte annesinin Keçiören ilçesindeki evine dönen Dilek Ceylan, bir süre sonra İdris Nesim ile nişanlandı. İdris Nesim, ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için 30 Nisan'da evine gitti. Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmada yanındaki tabancayı çıkarıp Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek kaçtı. Evde bulunan annesi Handan Çelebi'nin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilek Ceylan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilek Ceylan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan İdris Nesim'i yakalamak için özel ekip kuruldu. Olayın ardından telefonunu kapatan Nesim'in yerini tespit edebilmek için görüşme ihtimali olan 127 kişinin ifadesine başvuruldu. Nesim'in gidebileceği yerler tek tek tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda İdris Nesim'in saklandığı Keçiören Yayla Mahallesi’ndeki ev tespit edildi. Nesim, eve düzenlenen baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İdris Nesim'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Dilek Ceylan#İdris Nesim

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık