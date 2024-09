Dilan ve Engin Polat, fenomen Kübra Aykut'un cenazesine katıldı

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)

Olay, 23 Eylül'de akşam saatlerinde, İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'taki sitede meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Kübra Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda; aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

‘HAYATIMDAKİ HERKESE HEP İYİ GELDİM, AMA KENDİME İYİ GELEMEDİM'

Kübra Aykut'un evinde yapılan incelemelerde ise not bıraktığı belirlendi. Notta, “Fıstığa çok iyi bakın, hayatımdaki herkese hep iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

Kübra Aykut’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Aykut'un, Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ndeki cenazesine, 'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı. Kübra Aykut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

