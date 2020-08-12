Devrilen traktörün altında kalan çift öldü

Kaza, bu sabah, Yanıkkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Başlı, beraberine eşi Müşerref Başlı'yı da alarak, 33 PMN 207 plakalı traktörü ile tarlaya doğru yola çıktı. Ancak Başlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çift, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.