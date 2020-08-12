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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan çift öldü

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Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Başlı (70) ve eşi Müşerref Başlı (69) tarlaya gitmek için bindikleri traktörün devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, bu sabah, Yanıkkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Başlı, beraberine eşi Müşerref Başlı'yı da alarak, 33 PMN 207 plakalı traktörü ile tarlaya doğru yola çıktı. Ancak Başlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çift, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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