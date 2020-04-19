Dev tahliyenin bilançosu: Kadın katilleri içeride kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinden 100 bin kişiyi bulacak tahliye ve izin operasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Hürriyet’in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerinin hükümlülerinin hiçbiri tahliye edilmedi ve izne çıkarılmadı. Adana Aladağ’daki yurt yangını, Soma ve Çorlu tren kazası davalarının sanıklarının da cezaları kesinleşmediği için yeni infaz düzenlemesinden nasıl yararlanacaklarına yargı karar verecek. Kamuoyunda iz bırakan davalar ve sanıklarına yönelik tahliye bilançosu özetle şöyle:

HEPSİ KAPSAM DIŞI

Sanık Özgür Arduç, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek Ceren Özdemir’i öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbete mahkûm. Bu suç kapsam dışı, yasadan yararlandırılmayacak. Ceren Damar’ın katilinin tahliye edildiği iddiası da gerçek dışı. Damar’ın katili sanık Hasan İsmail Hikmet, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek”ten ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Bu suç istisna tutulduğu için cezası kesinleşince de infaz düzenlemesinden yararlandırılmayacak. Aynı şekilde Emine Bulut’u öldüren eski eşi Fedai Varan “kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezası onanıp hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacak. Berfin Özek’in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama”dan 13 yıl 6 aylık cezası onansa bile bu suçun da istisna suçlardan olması nedeniyle yeni düzenlemeden yararlandırılmayacak.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı tabancayla vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren sanık Savaş Dalançıkar “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklu. Cezası onanıp hükümlü olunca da öldürme suçu kapsam dışında kalacak.

ÇAKICI ÇIKTI YILMAZ KALDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı, denetimli serbestliğe ayrılma tarihi 19 Ekim olması nedeniyle yeni İnfaz Kanunu kapsamında 15 Nisan’da tahliye edildi. Kürşat Yılmaz ise tahliye edilmedi. Yılmaz suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan hükümlü. 5275 sayılı İnfaz Yasası’nın 107/4 maddesi gereği yatacağı ceza 36 yıl üzerinden hesaplandı. 7242 sayılı yeni kanun uyarınca şartlı tahliye tarihinde herhangi bir değişiklik olmadı.

ALADAĞ YURT YANGINI DAVASI

Adana Aladağ’da 11’i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasına ilişkin davanın sanıklarının cezası kesinleşmedi. Hüküm kesinleşince yeni yasadan yararlanıp yararlanmadıklarına yargı karar verecek. Sanıklar Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş’ın “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde yargılaması sürüyor. Bu sanıklar yargılama aşamasında tahliye edildiğinden cezaevlerinde olay nedeniyle hükümlü bulunmuyor.



SOMA FACİASI: Yeni yasadan yararlanıp yararlanamayacakları yargının takdirinde. Sanık Ramazan Doğru ve Ertan Ersoy’a “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bu dava da Yargıtay’da temyizde.





EMRAH SERBES İZNE ÇIKTI

“Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak”tan 13 yıl 4 aya hükümlü yazar-senarist Emrah Serbes, 31 Mayıs’a kadar izinli çıktı. İzin sonrası kalan cezanın infazı için tekrar cezaevine dönecek.