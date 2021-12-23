Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştüO bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü!#Kate Middleton
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLERGündem Haberleri

Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

#Muğla#Fethiye#Semih Sayın
Deryayı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Semih Sayın'ın (40) bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sayın'ın, Derya Gül’ü barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Sayın ile bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Derya Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkıp 50 metre ilerideki otomobiline binen Sayın, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti.

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Derya Gül'ün cenazesi memleketi Kayseri'de, Semih Sayın'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Bu arada, Semih Sayın'ın kendisinden ayrılan Derya Gül'ü barışmak için sürekli rahatsız ettiği, tekliflerine olumsuz yanıt alınca da öldürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Fethiye#Semih Sayın

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA