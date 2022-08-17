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Deprem uyarı sistemi yakında

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Kanal D#17 Ağustos
Deprem uyarı sistemi yakında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D Ana Haber’de 17 Ağustos depreminin yıldönümü öncesi soruları yanıtladı.

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Bakan Soylu, “Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz” diyerek yeni deprem uyarı sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı: “Yeni sistem ortaya koyuyoruz. Radyo TV’lerden bile uyarı gönderen sesli sistem, yakın zamanda hayata geçecek. İnsanlar eşyalarını, araçlarını yükseklere çıkarabiliyor. Ses sistemi üzerinden bir uyarı olarak iletiliyor. Mobil sistemimiz var. Buradan çıktıktan sonra navigasyonla toplanma alanına yönlendiriyor. Mobil uygulama varsa telefon açabilmeyi sağlıyor. 10 kişi atanabiliyor. Bu kişilerle iletişim sağlanabiliyor. Enkaz altında sizi noktasal olarak bulabiliyor. Cep telefonları üzerinden kaç kişinin yaşadığını sıralayabiliyoruz.” Öte yandan Bakan Soylu, dün katıldığı sempozyumda da İstanbul’da 1864 olan deprem toplanma alanı sayısının 5 bin 633’e çıktığını açıkladı.

 

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#Süleyman Soylu#Kanal D#17 Ağustos

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