Deprem saatinde "Sesimi duyan var mı?" diye seslendiler

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden 11 ilde yüzbinlerce insan etkilenmişti. Depremde simge yerlerde olan Ebrar Sitesi'nde dua edilip camilerden selalar okundu. Anma yerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Sesimi duyan var mı?" bağırıldı.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde binlerce kişi tekbirler, sloganlar ve dualar ile hayatını kaybeden yakınlarını andı. Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve depremde duran Saat Kulesi’nin önünü kadar yürüdü. Depremin olduğu an 04.17’de zamanın durduğu saat kulesi etrafında toplanan kalabalık, saat kulesine karanfil bıraktı. Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi.

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Sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

ADANA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan felakette bilanço ağır oldu. 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiği depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da 13 apartman yıkılırken 418 kişi yaşamını kaybetti. Depremin yaşandığı 04.17’de yakınlarını kaybeden kişiler yıkılan apartmanların arsasında bir araya geldi.

Dualar okunurken yakınları gözyaşları içerisinde hayatını kaybeden kişileri andı.

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Müteahhit Hasan Alpargün’ün yaptığı Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı sabah yaşanan ilk depremle birlikte yerle bir olmuştu. 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nda aileler gözyaşları içerisinde hayatlarını kaybedenleri andı. Yakınları hayatını kaybedenlerin kıyafetlerini apartmanın arsasına getirerek üzerine karanfil koydu.

Depremin yaşandığı gün Azem Yaren Coşkun, Antalya’da yüksek lisans eğitiminde bulunduğu için hayatta kaldı. Coşkun yaşanan depremde, annesi Azize, babası Bekir ve ağabeyi Tahsin Can Coşkun ve kedisi Tiny’yi kaybetti. Ailesini anmak için apartmanın bulunduğu yere gelen Coşkun, ”Hasan Alpargün dosyasında en yakın şekilde adalet yerini bulmalı ki biz de aileler adına rahat nefes alabilelim.” dedi.

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ÇANKIRI ASRIN FELAKETİ İÇİN YÜRÜDÜ

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Çankırı’da anıldı.

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde kent protokolü ve çok sayıda vatandaş depremde hayatını kaybedenler için sessizce yürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüş, Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi ile son buldu.