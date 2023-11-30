Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye özel okul desteği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki özel okullarda okuyanlar için 40 bin öğrencinin faydalanacağı bir adım atıldı. Bölgedeki özel okullarda eğitim gören öğrencilere okulöncesi için 12 bin 800, ilkokul için 15 bin 400, ortaokul ve lise için 18 bin lira destek sağlanacak. 40 bin öğrencilik kontenjanın 4 bini okulöncesine, 20 bini ilkokul ve ortaokula, 16 bini ise lise öğrencilerine olacak şekilde paylaştırılacak.

Eğitim desteğinin dağılımı, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler dikkate alınarak belirlenecek.

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DETAYLARI MEB AÇIKLAYACAK

Kararın uygulanışına ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. Bir kente ayrılacak kontenjana göre talep az kalırsa, boş kalan kontenjan talebin fazla olduğu başka illerde kullanılabilecek.

ÇOK KIYMETLİ BİR ADIM

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk kararla ilgili şunları söyledi: “Bu desteği çok kıymetli buluyorum. Deprem sonrası bölgenin sosyoekonomik durumunda ve hatta demografik yapısında değişimler oldu. Önceki dönemde 100 bini aşkın özel okul öğrencisi vardı. Bugün gelinen noktada aşağı yukarı 25 bin öğrenciden bahsedebiliyoruz. Yani verilen kontenjan mevcudun bile üzerinde şu anda. Depremden sonra bölgedeki özel okulların yüzde 40’ının eğitim öğretim faaliyetine bu sene başlayamadığını söyleyebiliriz. Bu yardım hem o kurumlar için hem de aileler için can suyu olacak. Yapılan her destek, oradaki okulların ayakta kalabilmesi ve insanlarımızın memleketlerine geri dönebilmesi için çok kıymetli.”