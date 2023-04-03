Deprem bölgesinde 114 bin otizmli çocuk

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‘HALİMİZ İÇLER ACISI’

Abdullah Polat (Malatya): “Kübra 1 yaşında teşhis aldı. Malatya’da kendi kendimize Kübra için bir şeyler yapmaya çalışıyorken bir proje kapsamında gönüllü çalışan Ali ve Sonay Hoca ile karşılaştık. Onların çabaları ile Kübra çok büyük ilerleme kaydetti. Daha sakin bir çocuk oldu, konuşmaya başladı. Deprem ile her şey başa döndü. Evimiz hasar almadı ancak annem, babam ve kardeşlerimin evi hasar aldı. O nedenle biz üç aile bir arada kalıyoruz. Bu da Kübra’da büyük strese yol açtı. Ayrıca gittiğimiz spor salonu, rehabilitasyon merkezi hasar aldı ve Kübra tamamen eve kapandı. Ev hem Kübra’nın alışık olmadığı şekilde kalabalık hem de eğitimi sekteye uğradı. Çok zor durumdayız. Kübra kendine dahi zarar vermeye başladı. Bu süreçte TOHUM Otizm Vakfı, üye olmadığımız halde eve gelip eğitim materyali bıraktı. Eve geldiklerinde çok şaşırdık ve sahipsiz olmadığımızı hissettik. Şu anda eşimin de psikolojisi çok bozuldu. Ben de iyi değilim. Sizinle konuşurken dahi zorlanıyorum. Eğitime tekrar ne zaman başlanacağını da bilmiyorum. Halimiz içler acısı. Belki 15 gün bir hava değişimi olsa psikolojileri düzelir ama şu an maddi olarak yapamıyoruz.”

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‘KONTEYNER KENTTE KALAMAM’

Neriman Karatoz (Hatay’da otizmli ikizleri var): “2 çocuğum vardı. Daha sonra ikizlerim oldu. 1 yaşına geldiklerinde yürümeyi öğrenemeyince doktora götürdüm. Otizm diye bir şeyi hayatımda duymamıştım. İkiz oldukları için benim açımdan çok zor olacağını anlamıştım. Eşim zaten çalışmıyor ve beraber çocuklara bakıyoruz. Depremden beri üç aile bir çadırda kalıyorduk. Tohum OTİZM Vakfı bize bir çadır ve eğitim kiti getirdi. Kendi çadırımıza geçtikten sonra çocuklarım biraz daha sakinleşti. Ben konteyner kente gidemem. Çocuklarımın durumu çok ağır. Kaldığımız çadırı yırttılar, ısıtıcı koyamıyorum çünkü halıları yaktılar. Evimin bahçesinde duracak bir konteynere ihtiyacım var. Büyük çocuklarım bana yardımcı olmaya çalışıyor ancak çadırda yaşamak yine de çok zor.”

DEPREMDEN DAHA FAZLA ETKİLENDİLER

- TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin: “Depremlerden 114 bin otizmli çocuğun etkilendiği tahmin ediliyor. Her bir çocuğun ortalama 4 kişilik bir ailenin üyesi olduğunu düşündüğümüzde deprem bölgesinde otizmden etkilenen toplam sayı 450 bin. Depremde afet durumunda bu çocuklarımız diğer çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla etkileniyor, ebeveynler çocukların problem davranışlarıyla başa çıkmaya çalışıyor ve dışlanıyorlar. İşte bu yüzden ‘Eğitim ve Teknoloji Desteği’ projemizi hayata geçirdik, 11 ilde 2 bin 700 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Hatay ve Malatya’- da yaklaşık 300 aileye eğitici oyuncak kitlerini ve teknolojik eğitim kitlerini birebir ve elden dağıttık.” Türkiye’de yaklaşık 2 milyon otizmli çocuk olduğu tahmin ediliyor.

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FARKINDALIK KONSERİ

ANKARA Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çoğunluğunu otizmli gençlerin oluşturduğu Bizim Orkestra, ‘farkındalık konseri’ verdi. Piyanodan kanuna, bateriden akordiyona farklı birçok müzik aletini ustalıkla çalan gençler, konserde popüler şarkıları da seslendirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan, “Hepsi birbirinden yetenekli. ‘Müziğin dehası’ kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır da aramızda. Bizim en büyük mesajımız sevgi ve hoşgörüyle onları kucaklamak.”