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Denizli'de fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı

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#Denizli #Fuhuş#Operasyon
Denizlide fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 16:28

Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 5 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, şebekenin Özbekistan'dan internet üzerinden tanıştıkları kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, Türkiye'ye getirdiklerini belirledi. Harekete geçen ekipler, dün sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandığı belirlenen Özbekistan uyruklu 5 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli'de fuhşa zorlandıkları tespit edilen mağdur kadınların ülkelerine geri dönmeleri için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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#Denizli #Fuhuş#Operasyon

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