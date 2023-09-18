×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de feci kaza! Üç kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Trafik#Kaza
Denizlide feci kaza Üç kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 16:11

Denizli'de elektrikli bisiklete çarpan otomobil, yol kenarındaki mezarlığa devrildi. Kazada Mehmet Şandede, eşi Hatice Şandede (43) ve elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin (69), yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karahisar Mahallesi Kuyucak-Tavas kara yolunda meydana geldi. Tavas istikametine giden Mehmet Şandede'nin kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Adem Gökin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki Karahisar Mahalle Mezarlığı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Şandede ile elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri otomobildeki Hatice Şandede'yi ağır yaralı olarak çıkardı. Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şandede'nin eşi Hatice Şandede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Denizlide feci kaza Üç kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Adem Gökin ile Mehmet Şandede'nin cenazeleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!