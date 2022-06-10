Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de doktora şiddet: Gözaltına alındı

#Şiddet#Doktor#Denizli
Denizlide doktora şiddet: Gözaltına alındı

Denizli'de Kale Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gördüğü sırada görevli doktora şiddet uyguladığı iddia edilen hasta gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Denizli’de önceki akşam Kale Devlet Hastanesi Acil Servisinde müracaat eden ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.K. hasta, tedavisi sırasında görevli bir doktora saldırdı. Hastane yetkilileri tarafından verilen beyaz kod üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde hastaneye intikal etti. Hastane acil servisinde çalışan doktorlara tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan C.K., yakalanarak gözaltına alındı. Fiziksel şiddete maruz kalan hekim ise Tavas Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerdin başlatıldığını duyuran Denizli Valiliği, “Saldırıya uğrayan doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddet#Doktor#Denizli

BAKMADAN GEÇME!

Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google