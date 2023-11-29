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Denizli'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ'cü, gizli bölmede yakalandı

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#Denizli#FETÖ#TERÖR
Denizlide 6 yıl hapisle aranan FETÖcü, gizli bölmede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 12:37

Denizli'de hakkında FETÖ/PDY'ye üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen Gülçin T. (43) ranzanın içine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ üyesi, meslekten ihraç öğretmen Gülçin T.'nin saklandığı evi tespit etti.

ByLock kullanıcı olduğu öğrenilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülçin T.'nin mart ayından bu yana arandığı öğrenildi. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Gülçin T.'nin saklandığı eve dün operasyon düzenledi.

Adreste detaylı arama çalışması yapan JASAT, çocuk odasındaki ranzayı inceledi. Gizli bir bölme olduğunu görüp, kapağı açan ekipler, Gülçin T.'yi saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Gülçin T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#Denizli#FETÖ#TERÖR

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