Denizde can pazarı: 5 kişi kurtarıldı 1 ölü, 8 kayıp

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İSKENDERUN’dan Ukrayna’nın İzmail Limanı’na hareket eden Gine Bissau bayraklı‘Joe 2’ adlı boksit madeni yüklügemi dün Antalya Kulmuca açıklarında battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi. 14 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin denizden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını aktaran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3 personelin diğer ticari gemilerce kurtarıldığını, 1 kişinin de öldüğünü açıkladı. Kayıp 8 personelin bulunması için arama kurtarma çalışmaları gün boyunca sürdü. Gemidekilerin tamamının Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

AMBAR SU ALDI

Ekiplerin helikopterle yaptığı aramada deniz yüzeyinde fark edilip kurtarılan Suriye uyruklu Mhmod Smea’nın Finike Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Smea, “Saat 03.00 gibi ambar su almaya başladı. 1 saat sonra iyice gömüldük. Gemi sola yatmaya başladı. Yardım istedik. Helikopter gelene kadar 3 saat denizdeydim. 1-2 saat daha geç olsa ölebilirdim” dedi. Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

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