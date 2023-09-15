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Denizde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu

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#Kandıra#Kocaeli#Otopsi
Denizde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 21:16

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadın cesedi sahil kıyısına vurdu. Olayın uzun süre önce meydana geldiği belirlenirken, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 14.20 sıralarında Pınarlı Mahallesi Sardala Koyunda meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Kandıra#Kocaeli#Otopsi

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