Denizde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu

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Olay, saat 14.20 sıralarında Pınarlı Mahallesi Sardala Koyunda meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.