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Deniz çayırlarını çoğaltıyorlar

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#İSKENDERUN Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Cemal Turan#Kaş - Kekova Deniz Koruma
Deniz çayırlarını çoğaltıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’e özgü oksijen kaynağı olan deniz çayırları üzerine yüksek lisans öğrencisi Özgür Dara ile birlikte proje başlattı.

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Yüksek lisans tezi kapsamında Antalya’ya bağlı 3 köyden oluşan ve 1990 yılında koruma alanı ilan edilen Antalya Kaş - Kekova Deniz Koruma Alanı’nda yürütülen çevreci faaliyetlerde ‘Deniz çayırlarının restorasyonu’ projesi kapsamında bitkilerin ekimi, bakımı ve olgunlaşma süreçlerinin takibi gibi faaliyetler yürütülüyor. Projelerle, Bern Sözleşmesi kapsamında tüm Akdeniz genelinde korumaya alınan deniz çayırlarının çoğaltılması ve gerek deniz ekosisteminin kendi döngüsüne dönmesi, gerekse de dünyanın hava kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

DİKİMİ YAPILIYOR

Deniz çayırlarının denizdeki oksijen dengesinin devamlılığını sağlamasının yanı sıra balık stoklarının korunması ve üremesinde de ciddi görevleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, “Kökleriyle aldığımız deniz çayırlarının dikimini Antalya Kaş - Kekova Deniz Koruma Alanına yaptık. İnsan etkinlikleri nedeniyle gün geçtikçe azalan, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırları projesine Doğa ve Bilim Derneği tarafından maddi olarak destek-
lenmektedir” dedi.

 

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#İSKENDERUN Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Cemal Turan#Kaş - Kekova Deniz Koruma

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